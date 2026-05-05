Nel corso di una recente dichiarazione, un ex presidente degli Stati Uniti ha criticato pubblicamente il Papa, affermando che le sue posizioni metterebbero in pericolo i fedeli cattolici. Il Vaticano ha risposto con una nota ufficiale, mentre un alto rappresentante della Santa Sede ha preso parola per difendere le scelte del Pontefice. La vicenda si inserisce in un clima di tensione tra l’ex presidente e le autorità religiose.

Nuovo scontro tra Donald Trump e il Vaticano: nel mirino le posizioni del Papa. Interviene anche il cardinale Pietro Parolin. Nuovo duro attacco di Donald Trump contro il Vaticano. L’ex presidente degli Stati Uniti ha criticato apertamente Papa Leone XIV, accusandolo di “mettere in pericolo molti cattolici” con le sue posizioni. Le accuse di Trump. Secondo quanto riportato da fonti internazionali, Trump ha puntato il dito contro alcune prese di posizione del Pontefice, ritenute dall’ex leader americano troppo esposte e potenzialmente rischiose per i fedeli. Le dichiarazioni si inseriscono in un contesto già teso tra parte del mondo politico statunitense e alcune linee pastorali della Chiesa cattolica su temi sensibili come: immigrazione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Trump attacca Papa Leone XIV: “Sta mettendo in pericolo i cattolici”. La replica del Vaticano

TRUMP attacca PAPA Leone e si paragona a Gesù: scontro tra USA e Vaticano | The Essential

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