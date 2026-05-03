Nobel per la Pace appello urgente per Narges Mohammadi | Trasferirla subito a Teheran la sua vita è in pericolo

Il Comitato norvegese per il Nobel ha diffuso un appello urgente riguardo alle condizioni di Narges Mohammadi, un’attivista iraniana. Secondo quanto riportato, le sue condizioni sono peggiorate e si chiede che venga trasferita immediatamente a Teheran, poiché la sua vita sarebbe in pericolo. La richiesta fa seguito a un peggioramento delle sue condizioni di salute, senza ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche.

Il Comitato norvegese per il Nobel denuncia il grave peggioramento delle condizioni dell'attivista iraniana e chiede cure immediate sotto la supervisione del suo team medico Il Comitato norvegese per il Nobel ha chiesto alle autorità iraniane il trasferimento immediato dell’avvocata e attivista per i diritti umani Narges Mohammadi, vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2023, presso il team medico che la segue a Teheran. In una dichiarazione ufficiale firmata dal presidente Jørgen Watne Frydnes, il Comitato ha sottolineato che, senza cure adeguate e tempestive, “la sua vita rimane in pericolo”. Secondo quanto riferito, le condizioni dell’attivista si sono aggravate nelle ultime ore.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nobel per la Pace, appello urgente per Narges Mohammadi: “Trasferirla subito a Teheran, la sua vita è in pericolo” Notizie correlate Iran, la Nobel per la Pace Narges Mohammadi portata d’urgenza in ospedale: «È svenuta due volte in carcere, rischia la vita»L’attivista iraniana Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi è stata trasferita d’urgenza dal carcere in ospedale dove aver perso conoscenza per... Iran, la premio Nobel Narges Mohammadi in ospedale dopo due svenimenti: cresce l’allarme per la sua vitaLe condizioni di salute di Narges Mohammadi tornano al centro dell’attenzione internazionale dopo un improvviso peggioramento avvenuto durante la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La premio Nobel iraniana Narges Mohammadi trasferita in ospedale per problemi di salute; La premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi, incarcerata in Iran, è ricoverata in terapia intensiva; Narges Mohammadi in terapia intensiva: condizioni critiche; Iran, la Nobel per la Pace Narges Mohammadi portata d'urgenza in ospedale: È svenuta due volte in carcere, rischia la vita. La Nobel iraniana Narges Mohammadi ricoverata: «È in pericolo di vita»La premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi, 54 anni, è stata ricoverata d’urgenza ieri in un ospedale della città di Zanjan dopo un grave peggioramento delle sue condizioni di salute. Secondo la sua ... corriere.it Malore per la Nobel Mohammadi: «È in pericolo di vita»L'attivista iraniana, che si trovava nel carcere du Zanjan, è stata trasferita in un ospedale nel nord-ovest del Paese. L'allarme dei familiari e del Comitato per il Nobel ... avvenire.it "Narges Mohammadi, l’attivista iraniana per i diritti umani che nel 2023 vinse il Premio Nobel per la Pace, è stata portata in un ospedale di Zanjan, dove si trovava in carcere, dopo aver perso coscienza. Al momento è ricoverata in terapia intensiva. La notizia è - facebook.com facebook Narges Mohammadi, la Nobel gravissima in Terapia intensiva: come sta #nargesmohammadi x.com