Il porto della Spezia si presenta come un organismo vivo in continua evoluzione, con l’obiettivo di mantenere la competitività del sistema portuale. Si trova a dover gestire un delicato equilibrio tra sviluppo e crisi mondiali, adattandosi alle sfide globali che influenzano il settore. La sua crescita è legata alla capacità di rispondere alle esigenze del mercato e di concorrere con altri porti internazionali, in un contesto di costante trasformazione.

Il porto della Spezia è un organismo pluricellulare in forte evoluzione orientato a sostenere la competitività del sistema in un gioco di equilibri tra sviluppo e crisi mondiali. Sul tavolo ci sono opere strategiche destinate a cambiare per sempre il volto dello scalo: dall’approfondimento dei fondali per accogliere le maxi portacontainer alla crescita del traffico crocieristico, passando per il potenziamento del terminal Ravano, il rilancio del retroporto di Santo Stefano e il futuro ancora aperto di Calata Paita. Bruno Pisano, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, quali sono le tempistiche di chiusura dell’operazione dragaggi? "L’Adsp ha in programma numerose operazioni di questo tipo da eseguire nel biennio 2026-2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un organismo vivo. Authority alla prova della competitività e degli equilibri

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