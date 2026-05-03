Recentemente, le forze militari statunitensi e israeliane hanno condotto operazioni contro obiettivi in Iran e in Libano. Questi eventi si inseriscono in un quadro di tensioni crescenti nella regione e di cambiamenti nelle dinamiche energetiche mondiali, tra cui l’uscita di alcuni paesi dal cartello dei produttori di petrolio. La situazione ha ripercussioni su vari aspetti di politica e economia internazionale.

L’attacco diretto all’Iran ed al Libano da parte delle forze americane-israeliane ha messo in moto un generale riassetto della intera regione medio-orientale basata da tempo immemorabile sulla pietra angolare Turchia-Iran di volta in volta utilizzata in passato dalle potenze dell’ epoca, Gran Bretagna e Francia ed ora Stati Uniti e Cina con un parallelismo storico con il continente europeo dominato da Germania e Russia. Se la situazione attuale nella regione del Golfo non fosse già abbastanza intricata, con le trattative tra Iran e Stati Uniti bloccate con al centro il transito nello Stretto di Hormuz ed i piani nucleari, nei giorni scorsi l’intervento degli Emirati Arabi Uniti ha contribuito a complicarla ulteriormente.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dall’uscita degli Emirati dall’Opec alla ridefinizione degli equilibri globali. L’analisi di Castellaneta

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