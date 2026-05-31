È stato inaugurato un nuovo murale nel reparto di Pediatria di Urbino. Il dipinto è stato realizzato dagli studenti del Liceo Artistico “Scuola del Libro”. L’opera si trova nel reparto che accoglie i bambini malati. La cerimonia di apertura si è svolta nei giorni scorsi.

Un nuovo murale colora la Pediatria di Urbino: nei giorni scorsi è stato inaugurato il dipinto realizzato dagli studenti del Liceo Artistico “Scuola del Libro“ nel reparto che accoglie i piccoli malati. Si conclude così un progetto nato anni fa da un’idea del dottor Gabriele Ripanti e proseguito grazie alla volontà della dottoressa Emanuela Lanfranchi, attuale primario. Le classi terze dell’indirizzo Arti Figurative, coordinate dai docenti Marco Cottini, Giovanna Forlani e Nadia Palazzi, con la loro creatività e competenza artistica, hanno reso il reparto più accogliente per i piccoli pazienti e le loro famiglie, ma anche per il personale sanitario che quotidianamente vive quegli spazi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo murale per Pediatria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inizio del murales collaborativo a Poggio Mirteto e prima fase della Chirurgia pediatrica di Terni..

Notizie e thread social correlati

Un grande murale a Sacca Fisola, nuovo simbolo identitario dell'isolaA Sacca Fisola è stato realizzato un murale di nove metri di lunghezza e quattro di altezza.

Piazza Addis Abeba, pulizie straordinarie e un nuovo murale: "Strappiamo il quartiere al degrado"Nel quartiere Africano, piazza Addis Abeba è stata oggetto di interventi di pulizia straordinaria e di un nuovo murale, con l’obiettivo di...

Si parla di: Un nuovo murale per Pediatria; Teste Quadre, cuore granata e solidarietà: 13mila euro per la Pediatria del SMNuova.

Un nuovo Day hospital per la Pediatria all’Infermi. Ogni anno seguiti 300 pazientiUn nuovo Day hospital pediatrico realizzato al primo piano della scala D dell’ospedale Infermi di Rimini. Ieri la cerimonia di inaugurazione degli spazi che in precedenza ospitavano il Day hospital di ... ilrestodelcarlino.it