Un grande murale a Sacca Fisola nuovo simbolo identitario dell' isola

Notizia in breve

A Sacca Fisola è stato realizzato un murale di nove metri di lunghezza e quattro di altezza. L'opera rappresenta un collage di segni, immagini, parole e colori, che riflette l'identità dell'isola. La creazione è visibile pubblicamente e si presenta come un simbolo rappresentativo del luogo. La sua installazione è stata completata di recente e si inserisce nel contesto urbano dell'isola.