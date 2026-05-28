Un grande murale a Sacca Fisola nuovo simbolo identitario dell' isola
A Sacca Fisola è stato realizzato un murale di nove metri di lunghezza e quattro di altezza. L'opera rappresenta un collage di segni, immagini, parole e colori, che riflette l'identità dell'isola. La creazione è visibile pubblicamente e si presenta come un simbolo rappresentativo del luogo. La sua installazione è stata completata di recente e si inserisce nel contesto urbano dell'isola.
A Sacca Fisola campeggia un nuovo murale, lungo nove metri e alto quattro, che condensa l'identità dell'isola in un puzzle fatto di segni, immagini, parole e colori. Si intitola “L’eco del segno” e costituisce l'atto conclusivo della Urban Art School, percorso educativo scolastico promosso dalla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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