Piazza Addis Abeba pulizie straordinarie e un nuovo murale | Strappiamo il quartiere al degrado

Nel quartiere Africano, piazza Addis Abeba è stata oggetto di interventi di pulizia straordinaria e di un nuovo murale, con l’obiettivo di riqualificare l’area. Durante il pomeriggio, volontari e operai hanno lavorato insieme per rimuovere rifiuti e migliorare l’aspetto degli spazi pubblici. È stata inoltre realizzata un’opera artistica che copre una parete della piazza, contribuendo a rinnovare l’ambiente urbano.

Un pomeriggio di pulizia e recupero degli spazi pubblici ha visto al centro dell'attenzione piazza Addis Abeba, nel quartiere Africano. L'iniziativa si è tenuta dalle 16.30 del 24 aprile e ha visto partecipare diverse realtà del territorio, oltre a tante bambine e tanti bambini del quartiere. La.🔗 Leggi su Romatoday.it

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