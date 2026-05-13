Un docente non abilitato ma idoneo a un concorso dal 2020 può essere assunto dagli elenchi regionali

Durante un incontro trasmesso su OrizzonteScuola TV il 20 aprile 2026, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente esperta Sonia Cannas, si è discusso delle modalità di assunzione dagli elenchi regionali. In particolare, si è precisato che un docente non abilitato, ma risultato idoneo in un concorso dal 2020, può essere inserito in questi elenchi e considerato per le nomine in ruolo.

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