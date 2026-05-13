Un docente non abilitato ma idoneo a un concorso dal 2020 può essere assunto dagli elenchi regionali
Durante un incontro trasmesso su OrizzonteScuola TV il 20 aprile 2026, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente esperta Sonia Cannas, si è discusso delle modalità di assunzione dagli elenchi regionali. In particolare, si è precisato che un docente non abilitato, ma risultato idoneo in un concorso dal 2020, può essere inserito in questi elenchi e considerato per le nomine in ruolo.
Nel question time del 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è parlato degli elenchi regionali per le immissioni in ruolo, con un focus su requisiti e tempi di accesso. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, come funzionano e chi può inserirsi
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