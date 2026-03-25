Mobilità 2026 | docente neoassunto che ottiene il trasferimento ricomincia nella nuova scuola il triennio del vincolo?

Il 19 marzo 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV e condotto da Andrea Carlino con Stefano Cavallini di ANIEF come ospite, è stata annunciata l’apertura della finestra per l’invio delle domande di mobilità del personale docente. La discussione ha riguardato anche il trasferimento di docenti neoassunti, con particolare attenzione alla possibilità che il triennio di vincolo inizi nuovamente nella nuova scuola.

Nel question time del 19 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Stefano Cavallini di ANIEF, è stata presentata l’apertura della finestra per l’invio delle domande di mobilità del personale docente. L’attenzione è posta su modalità e tempistiche, con la possibilità di inoltro delle istanze dal 16 marzo al 2 aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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