In viale Don Orione 2, all’interno della Casa di comunità Don, è stato aperto un nuovo centro antifumo. La struttura offre servizi e supporto per chi vuole smettere di fumare. L’iniziativa mira a fornire assistenza diretta e percorsi di disassuefazione. L’apertura si inserisce tra le misure per promuovere la salute pubblica e ridurre il consumo di tabacco nella zona.

Anche via Padova ha il suo Centro antifumo. In viale Don Orione 2, dentro la Casa di comunità Don Orione dell’ Asst Fatebenefratelli-Sacco - la più grande di Milano, che gestisce la sanità territoriale in sei dei nove municipi –, che l’ha inaugurato venerdì e a tagliare il nastro con la dg Maria Grazia Colombo c’era il professor Girolamo Sirchia, ex ministro della Sanità padre della legge che ha vietato il fumo nei locali pubblici dal 2003. Oltre ai pazienti del servizio che si svolge il venerdì, perché il Centro antifumo è già operativo: "Ogni venerdì qui si riunisce un gruppo di persone che hanno deciso di mettersi in gioco. Certamente per... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un Centro antifumo per via Padova

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