Sigarette a Napoli la rete delle farmacie antifumo

A Napoli, è attiva una rete di farmacie dedicate alla lotta al fumo. Quasi due fumatori su tre hanno tentato di smettere almeno una volta, ma senza successo duraturo. La presenza di queste farmacie mira a offrire supporto e strumenti per aiutare chi desidera smettere di fumare. La rete si inserisce in un progetto locale volto a ridurre il consumo di sigarette e promuovere metodi di disassuefazione.

Quasi due fumatori su tre hanno provato almeno una volta a smettere,senza riuscirci in modo definitivo. Eppure, soltanto una minoranza considera davvero prioritario interrompere il consumo di sigarette. È il quadro che emerge dall’indagine “Gli italiani e quella ultima sigaretta”, realizzata da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Sono un artista emergente di Napoli vi lascio un piccolo spoiler ci terrei a sapere la vostra reddit

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