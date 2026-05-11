Parte a breve il nuovo corto antifumo per smettere
A maggio, il mese dedicato alla lotta contro il tabagismo, si avvia alla conclusione con la Giornata Mondiale Senza Tabacco il 31. Nei prossimi giorni partirà un nuovo cortometraggio che invita a smettere di fumare. L'iniziativa mira a sensibilizzare le persone sui rischi legati al consumo di tabacco e a promuovere azioni per abbandonare questa abitudine.
Maggio è il mese dedicato alla lotta contro il tabagismo, che si concluderà il 31 maggio con la Giornata Mondiale Senza Tabacco. Il fumo è la principale causa del tumore al polmone e aumenta signi?cativamente il rischio di sviluppare malattie respiratorie e cardiovascolari. Ma c'è una speranza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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La Ferrari dunque a breve potrebbe dovere aggiungere alla lista il pensionamento di un altro pluricampione del mondo. Che poi fosse ampiamente prevedibile e già in parte dato per scontato quando ci fu l'annuncio a Gennaio 2025 è un altro conto. Se Lecler x.com
Nel breve viaggio di una vita, una parte del percorso, diciassette anni, l'abbiamo fatto insieme. Ciao cagnolina Lilla. Il ricordo dei tanti momenti felici, che la tua presenza ci ha regalato, non si cancelleranno mai dai nostri ?? Buon Ponte? facebook
Mi hanno copiato il disegno, illustratrice italiana fa causa a Ikea per il design usato sui tortellini in brodo, vince e riceve anche un (modesto) risarcimento. Mi suggerivano di desistere ma ho difeso il mio lavoro reddit