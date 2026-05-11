Parte a breve il nuovo corto antifumo per smettere

A maggio, il mese dedicato alla lotta contro il tabagismo, si avvia alla conclusione con la Giornata Mondiale Senza Tabacco il 31. Nei prossimi giorni partirà un nuovo cortometraggio che invita a smettere di fumare. L'iniziativa mira a sensibilizzare le persone sui rischi legati al consumo di tabacco e a promuovere azioni per abbandonare questa abitudine.

Maggio è il mese dedicato alla lotta contro il tabagismo, che si concluderà il 31 maggio con la Giornata Mondiale Senza Tabacco. Il fumo è la principale causa del tumore al polmone e aumenta signi?cativamente il rischio di sviluppare malattie respiratorie e cardiovascolari. Ma c'è una speranza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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