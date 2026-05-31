Un caso sospetto di Ebola a Cagliari il paziente è isolato in ospedale | era da poco tornato dal Congo

Notizia in breve

Un uomo tornato dal Congo è stato trasferito in ospedale a Cagliari con sospetto di Ebola. È stato isolato in attesa di ulteriori esami. La notizia è stata comunicata dalle autorità sanitarie locali. Il paziente aveva recenti contatti con aree a rischio. Le analisi sono in corso per confermare o escludere la malattia. Nessun altro caso è stato segnalato finora.