Un caso sospetto di Ebola a Cagliari il paziente è isolato in ospedale | era da poco tornato dal Congo
Un uomo tornato dal Congo è stato trasferito in ospedale a Cagliari con sospetto di Ebola. È stato isolato in attesa di ulteriori esami. La notizia è stata comunicata dalle autorità sanitarie locali. Il paziente aveva recenti contatti con aree a rischio. Le analisi sono in corso per confermare o escludere la malattia. Nessun altro caso è stato segnalato finora.
Un uomo, da poco rientrato dal Congo, è stato trasferito in ospedale come un sospetto caso di Ebola: l'allarme è stato lanciato a Cagliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ebola, caso sospetto a Cagliari. Paziente in ospedale con sintomi riconducibili al virus
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I protocolli per un sospetto caso di Ebola sono scattati Cagliari per prelevare una persona da una abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende la persona rientrata dall'estero accusava sintomi riconducibili al virus. #ANSA ansa.it/sito/notizie/c x.com
I protocolli per un sospetto caso di Ebola sono scattati a Cagliari. Una persona è stata accompagnata dalla sua abitazione in ospedale. L’uomo è rientrato da Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo dove è in corso una epidemia di Ebola, facebook
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