Un caso sospetto di Ebola a Cagliari il paziente è isolato in ospedale | era da poco tornato dal Congo

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo tornato dal Congo è stato trasferito in ospedale a Cagliari con sospetto di Ebola. È stato isolato in attesa di ulteriori esami. La notizia è stata comunicata dalle autorità sanitarie locali. Il paziente aveva recenti contatti con aree a rischio. Le analisi sono in corso per confermare o escludere la malattia. Nessun altro caso è stato segnalato finora.

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Un uomo, da poco rientrato dal Congo, è stato trasferito in ospedale come un sospetto caso di Ebola: l'allarme è stato lanciato a Cagliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ebola, caso sospetto a Cagliari. Paziente in ospedale con sintomi riconducibili al virus

Video Ebola, caso sospetto a Cagliari. Paziente in ospedale con sintomi riconducibili al virus

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