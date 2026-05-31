Ebola caso sospetto a Cagliari Paziente in ospedale con sintomi | rientrava dal Congo

A Cagliari è stato attivato il protocollo per un sospetto caso di Ebola. Una persona, rientrata dal Congo, è stata prelevata da un’abitazione e trasferita in ospedale con sintomi compatibili. Le autorità sanitarie stanno conducendo i controlli e le analisi necessarie per verificare la presenza del virus. Nessuna informazione è stata comunicata sui risultati delle verifiche o sulla condizione del paziente.

I protocolli per un sospetto caso di Ebola sono scattati Cagliari per prelevare una persona da una abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende la persona rientrata dal Congo accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato il protocollo e sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell'abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. Il test allo Spallanzani Il paziente, sintomatico, è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma in serata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Ebola, caso sospetto a Cagliari. Paziente in ospedale con sintomi riconducibili al virus

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