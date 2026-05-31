Le giacche leggere sono tra i capi più richiesti per la stagione PrimaveraEstate, con vari modelli e tendenze in evidenza. La moda di questa stagione si concentra su capi versatili, spesso ispirati a stili storici, come quelli introdotti negli anni Venti. La scelta di giacche leggere permette di combinare praticità e stile, adattandosi a diverse occasioni. La varietà di modelli comprende tagli più aderenti, oversize e dettagli moderni, offrendo opzioni per ogni preferenza di look.

Life&People.it Negli anni Venti fu la divina Coco Chanel a sdoganare l’uso della giacca per le donne. Cento anni dopo le tendenze vedono nel blazer il capospalla protagonista di questa stagione. Non solo strutturato e minimalista -eredità del quiet luxury-, ma anche gesto più espressivo, come si evince dalle passerelle di Milano, Parigi e New York, che spostano l’attenzione sulla costruzione del look come scelta di stile. Le giacche leggere di tendenza e i modelli della Primavera Estate non sono più soltanto capospalla funzionale per affrontare le mezze stagioni, ma elemento narrativo capace di definire identità, gusto e atteggiamento. Capi leggeri ma strutturati, modelli tecnici ma sofisticati, sartoriali ma decisamente più rilassati. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Un capo che cambia il look: le giacche leggere, tendenze e modelli Primavera/Estate

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