Per la primavera estate 2026, le tendenze nel design di giardini e terrazzi puntano a eliminare le barriere tra gli spazi interni ed esterni. Un tempo viste come semplici estensioni della casa con pochi elementi decorativi, queste aree si trasformano in ambienti più integrati, dove l’arredamento e la vegetazione si fondono con gli ambienti interni. La scelta di materiali, piante e arredi mira a creare continuità tra i due ambienti, favorendo un senso di fluidità e apertura.

Se un tempo il giardino o il balcone erano concepiti come semplici appendici della casa, luoghi definiti da un prato ben rasato o da qualche vaso fiorito, oggi la prospettiva è radicalmente mutata. Gli spazi esterni si sono evoluti seguendo le nuove esigenze e l’immaginario rinnovato dei proprietari, complice la spinta decisiva degli ultimi anni che ha trasformato l’outdoor nella vera e propria nuova stanza. Per la stagione primavera estate 2026, assistiamo alla definitiva scomparsa dei confini tra dentro e fuori: la separazione tra architettura d’interni e paesaggio si trasforma in una membrana fluida. Il terrazzo e il giardino diventano lo specchio autentico di chi li abita, all’insegna di un lusso discreto, del ritorno alla natura selvaggia e di un comfort altamente sartoriale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giardino e terrazzo primavera estate 2026, le tendenze che cancellano i confini tra dentro e fuori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Le 5 parole chiave della moda primavera estate 2026: guida alle tendenze

Tornano di moda i gioielli vistosi: le 5 tendenze bijoux della Primavera-Estate 2026La stagione Primavera-Estate 2026 del prêt-à-porter è stata tra le più osservate e commentate degli ultimi anni.

Temi più discussi: Fiori, musica, passeggiate e sapori di primavera: torna FiorAntey; Vuoi un giardino pieno di fiori senza stress? Pianta questi bulbi: fanno quasi tutto da soli!; Le 20 nuove piante che ci renderanno felici quest'anno sono in mostra questo week-end a Orticola; Giardino perfetto con le offerte sull’arredo Leroy Merlin, ma hai poco tempo per approfittarne.

Tre domande sul giardino. Chiarire adesso per la prossima stagione reddit

CERUTTI S.N.C. DEI GEOM.MAURO E MASSIMO CERUTTI - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Limone e fico in terrazzo: la guida pratica per coltivarli bene in vaso anche in cittàScopri come coltivare limone e fico in vaso sul terrazzo: esposizione ideale, irrigazione, concime, rinvaso, potatura e consigli pratici per piante sane e produttive. tuttogreen.it

Vasi e fioriere da esterno: le migliori proposte Maisons du Monde per la primaveraVasi da esterno fioriere portapiante arredo giardino Maisons du Monde terrazzo primavera idee giardino coprivasi design ... myluxury.it