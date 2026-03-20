Giacche in suede | modelli e abbinamenti per la primavera 2026

Per la primavera 2026, le giacche in suede sono al centro dell’attenzione, con modelli e abbinamenti pensati per affrontare la stagione. Dopo aver dominato gli accessori nelle stagioni precedenti, questa pelle scamosciata entra anche nel guardaroba, diventando un elemento fondamentale delle tendenze di stagione. Le nuove proposte spaziano tra stili diversi, offrendo alternative per ogni gusto e occasione.

La primavera 2026 cambia pelle e punta tutto sul suede. Dopo aver conquistato gli accessori nelle ultime stagioni, la pelle scamosciata approda ora anche nel guardaroba e si impone come una delle tendenze chiave di stagione. Giacche, trench e outerwear leggeri si reinventano con questa texture morbida e sofisticata, capace di dare subito carattere anche ai look più semplici. Il suo punto di forza? La facilità con cui si lascia integrare nel quotidiano: è immediata, versatile, facile da trovare e anche molto divertente da abbinare. Ecco allora alcuni look da replicare per interpretarla al meglio in questa primavera 2026. La giacca in suede della primavera 2026. 🔗 Leggi su Amica.it

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Tutto quello che riguarda Giacche in suede modelli e abbinamenti...

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