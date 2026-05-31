Torna al Castello la quarta edizione di Caleidoscopio, esposizione che presenta opere sviluppate all’interno dell’Accademia di Brera. La mostra raccoglie lavori delle scuole di Pittura e Grafica d’Arte, portando le ricerche artistiche fuori dalle aule. L’evento si svolge nel castello e rappresenta una selezione di pratiche e sperimentazioni degli studenti e dei docenti dell’istituto. La manifestazione si propone come una vetrina delle attività didattiche e creative dell’accademia.

Torna per la quarta edizione il progetto Caleidoscopio, la vetrina espositiva che porta fuori dalle aule dell’ Accademia di Brera le ricerche e le pratiche artistiche sviluppate all’interno della Scuola di Pittura e della Scuola di Grafica d’Arte. Il tema scelto per questa edizione è Contaminazioni e il progetto si articola in due sedi e in due momenti distinti. Da ieri e sino al 21 giugno le opere saranno ospitate negli ambienti del Castello Visconteo di Legnano; dal 14 giugno al 31 agosto, invece, il testimone passa al Museo Butti di Viggiù, realtà più raccolta e intima, ma non meno significativa sul piano culturale. Le due sedi non sono scelte casualmente: entrambe nascono da convenzioni stipulate nel tempo tra l’Accademia di Brera e le rispettive amministrazioni comunali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un Caleidoscopio di opere. Al Castello Contaminazioni dell’Accademia di Brera

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Caleidoscopio - Claudio Coviello, labbraccio della Basilicata

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