Durante le celebrazioni per il 250° anniversario, l’Accademia di Belle Arti di Brera ha ricevuto in dono un album contenente 380 disegni realizzati da Giuseppe Bossi e Andrea Appiani. La donazione arricchisce il patrimonio di opere neoclassiche conservate dall’istituzione. La donazione si aggiunge al patrimonio artistico già presente, rafforzando la collezione dedicata al periodo neoclassico. L’album rappresenta un elemento di rilievo per le collezioni dell’Accademia.

Nell’ambito delle celebrazioni per il 250° anniversario della sua fondazione, l’Accademia di Belle Arti di Brera annuncia una prestigiosa donazione che va ad arricchire l’importante corpus di opere neoclassiche già custodito dall’istituzione. Si tratta dell’Album di Giuseppe Vallardi, una preziosa raccolta di 380 disegni di Giuseppe Bossi e Andrea Appiani che integra e completa l’eccezionale patrimonio storico del Palazzo Braidense. La donazione è avvenuta attraverso la Fondazione Equita, che sostiene da sempre l’Accademia di Belle Arti di Brera, grazie a un gruppo di donatori che si sono uniti per evitare il rischio della dispersione di questo importante volume che fa parte del patrimonio artistico milanese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Donazione all’Accademia di Brera dell’Album di Giuseppe Vallardi con 380 disegni di Giuseppe Bossi e Andrea Appiani

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