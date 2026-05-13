Dove scorre l’acqua Giovani talenti dell’Accademia di Brera
Nel Museo della Grafica si tiene una mostra dedicata ai giovani talenti dell’Accademia di Brera. L’esposizione presenta i lavori di artisti e artiste che stanno per concludere o hanno appena terminato il percorso formativo. La mostra si svolge in un contesto che valorizza l’arte grafica e permette di scoprire le nuove generazioni di creativi italiani. L’evento si inserisce in un luogo di grande richiamo culturale, vicino ai Lungarni di Pisa.
Se il cuore di Pisa sono i Lungarni, belli di una bellezza che strappa l’anima oggi come ai tempi di Giacomo Leopardi, non ci poteva essere sede migliore del Museo della Grafica per la mostra che raccoglie i lavori di giovani artiste e giovani artisti in procinto di uscire, o appena usciti.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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