Dove scorre l’acqua Giovani talenti dell’Accademia di Brera

Nel Museo della Grafica si tiene una mostra dedicata ai giovani talenti dell’Accademia di Brera. L’esposizione presenta i lavori di artisti e artiste che stanno per concludere o hanno appena terminato il percorso formativo. La mostra si svolge in un contesto che valorizza l’arte grafica e permette di scoprire le nuove generazioni di creativi italiani. L’evento si inserisce in un luogo di grande richiamo culturale, vicino ai Lungarni di Pisa.

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Se il cuore di Pisa sono i Lungarni, belli di una bellezza che strappa l’anima oggi come ai tempi di Giacomo Leopardi, non ci poteva essere sede migliore del Museo della Grafica per la mostra che raccoglie i lavori di giovani artiste e giovani artisti in procinto di uscire, o appena usciti.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dalla fatica alla fiducia: dove l’acqua scorre, l’uguaglianza cresceIl tempo restituito: la fine della fatica Fino a pochi decenni fa, la storia delle donne del nostro Paese era legata ai lavatoi in pietra, monumenti... Marco Galateri di Genola è il nuovo presidente dell'Accademia di Belle arti di BreraÈ Marco Galateri di Genola il nuovo presidente dell'Accademia di Belle arti di Brera, nominato dalla ministra dell'Università Anna Maria Bernini e in... Argomenti più discussi: Dove scorre l’acqua. Giovani talenti dell’Accademia di Brera; Dove scorre l’acqua - Giovani talenti dell’Accademia di Brera - Pisa; Insegnare Incisione – 25 anni di laboratorio al Liceo Russoli; Natalina e gli altri, nel rifugio antiaereo di Piazza Risorgimento del Museo Diffuso della Resistenza a Torino un progetto collettivo sulla violenza della guerra.