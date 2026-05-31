Un attore che ha fatto il bello e il cattivo tempo fino al giorno in cui non ha esagerato. Un carcere femminile a Bassano del Grappa. E una donna che avrebbe tutte le ragioni del mondo per voltarsi dall’altra parte quando lo vede arrivare. Da questa premessa scritta da Gianluca Iumiento, Giuseppe Curti ha ricavato Meglio tardi che mai. Ovvero l’ultimo film della collana Purché finisca bene. Che arriva stasera in tv in prima visione assoluta alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea streaming su RaiPlay. Dove si possono vedere on demand tutti i film del ciclo. Cos’è Purché finisca bene. E perché ci siamo tutti cascati almeno una volta. Dal 2014,... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un attore cancellato, un carcere femminile, un amore lasciato a metà. "Meglio tardi che mai" del ciclo "Purché finisca bene" è stasera in tv

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Temi più discussi: Purché finisca bene è una sicurezza: anche l'ultimo film della serie, Meglio tardi che mai, mette di buon umore; Tiago Rodrigues: col cuore, da lontano; Nicolas Cage cambia nome: Meglio essere il patriarca della famiglia che il cugino ai margini. Coppola cancellato definitivamente; Brad Pitt ha rischiato davvero di non lavorare più a Hollywood: il motivo scioccante.

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