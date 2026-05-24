Reinventarsi completamente per inseguire un sogno. Anche quando la trasformazione passa per un accento tedesco finto e un’identità da tata rigida e inflessibile. Da qui parte Cercasi Tata Disperatamente, il nuovo film della collana Purché finisca bene, diretto da Laura Chiossone, con Elena Radonicich, Giorgio Pasotti e la partecipazione straordinaria di Neri Marcoré. Arriva stasera in tv in prima visione alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea streaming sulla piattaforma di RaiPlay, dove poi rimarrà on demand. La trama di Cercasi Tata Disperatamente, nuovo film del ciclo Purché finisca bene. Marta Sironi è una 35enne con un sogno ostinato: diventare una comica. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nuovo appuntamento del ciclo "Purché finisca bene": stasera in tv arrivano Radonicich e Pasotti in "Cercasi Tata Disperatamente"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

pregnant by a ceo through a medical mistake! now his rich brother is chasing me.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cercasi tata disperatamente, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama e cast

Leggi anche: Cercasi tata disperatamente: trama e curiosità sul film con Elena Radonicich

Temi più discussi: Cercasi tata disperatamente, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama e cast; Purché finisca bene, la fiction sta tornando! Tutto sul nuovo film in onda; Cercasi Tata Disperatamente: quando va in onda; Cercasi tata disperatamente stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene | trama e cast.

Cercasi Tata Disperatamente: una comica mancata, un vedovo goffo e due figli impossibili nel film stasera in tvReinventarsi completamente per inseguire un sogno. Anche quando la trasformazione passa per un accento tedesco finto e un’identità da tata rigida e inflessibile. Da qui parte Cercasi Tata ... amica.it

Cercasi Tata Disperatamente: il TV Movie con Elena Radonicich e Giorgio Pasotti in onda stasera, 24 maggio 2026, su Rai1Stasera, 24 maggio 2026, appuntamento con la collana Purché Finisca Bene. Va in onda il TV Movie Cercasi Tata Disperatamente, con Elena Radonicich, Giorgio Pasotti e con la partecipazione di Neri Marc ... comingsoon.it