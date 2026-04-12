Incidente mortale a Misilmeri scontro fra un' auto e uno scooter in via Nazionale | muore un diciottenne

Nella notte tra Misilmeri e Portella di Mare si è verificato un incidente mortale lungo via Nazionale, strada che collega i due comuni. Un diciottenne alla guida di uno scooter elettrico ha tamponato un’auto, perdendo la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La Polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Incidente mortale nella notte appena trascorsa fra Misilmeri e Portella di Mare. Il conducente di uno scooter elettrico ha perso la vita dopo lo scontro con un'auto avvenuto sulla via Nazionale, strada che collega Misilmeri a Villabate. La vittima si chiamava Amedeo D'Amico, aveva 18 anni ed era.🔗 Leggi su Palermotoday.it Incidente in via Sampolo, scontro fra due auto e uno scooter: tre feritiUn incidente si è verificato stamattina, attorno alle 8, in via Sampolo, nei pressi della scuola Trieste. Leggi anche: Incidente, scontro tra auto e scooter: alla guida una neo diciottenne