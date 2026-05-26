Concorso docenti PNRR3 non tutte le graduatorie saranno pronte entro il 30 giugno 2026

Il concorso docenti PNRR3, avviato con i decreti DDG n. 29392025 e altri, prevede che non tutte le graduatorie saranno pronte entro il 30 giugno 2026. Questa data rappresenta un termine importante, ma non tutte le graduatorie saranno disponibili entro quella data.

Il 30 giugno 2026 sarà una data importante per il concorso docenti PNRR3, avviato con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria. Entro quella data infatti sarà pubblicato un numero consistente di graduatorie del concorso, per rispettare l’impegno legato al target PNRR. Ad es. la commissione della classe di concorso A028 Lombardia ha comunicato la sospensione dei lavori dall’8 luglio al 31 agosto 2026, con ripresa a settembre 2026. Al momento non c’è previsione normativa che consenta, come accaduto per PNRR1 e PNRR2, l’accantonamento dei relativi posti per graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre del relativo anno scolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Concorso docenti PNRR3: tutto pronto per la prova orale

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