Gli studi evidenziano che la collaborazione tra esseri umani e intelligenza artificiale produce risultati migliori rispetto alla competizione tra i due. La ricerca indica che l’efficacia aumenta quando le persone integrano le capacità delle macchine nelle loro attività, piuttosto che sostituirsi o competere con esse. La percezione di una contrapposizione tra lavoro umano e IA si ridimensiona in favore di un approccio sinergico, che sfrutta le competenze di entrambi.

Articolo. Mentre cresce la paura che l’intelligenza artificiale renda superfluo il lavoro umano, la ricerca racconta una storia diversa: umano e IA funzionano meglio quando collaborano, non quando competono. «P rima o poi l’IA sostituirà gli esseri umani in questo lavoro». È una frase che ricorre come se fosse un destino già scritto, non solo per noi GenZ ma per chiunque si trovi nel mercato lavorativo, o chi ci si sta per affacciare. Basta aprire LinkedIn o leggere i titoli sull’intelligenza artificiale per imbattersi in questa previsione. Ma quanto è fondata? E se, invece di immaginare una sostituzione, iniziassimo a ragionare in termini di sinergia? Persino definire cosa sia davvero «intelligenza» non è così semplice: c’è chi la vede come una capacità generale e chi come un insieme di competenze diverse. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Umano contro IA? Gli studi mostrano che la vera forza è la sinergia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nel contesto della psicologia evoluzionistica, la costruzione del valore maschile si fonda sulla

Notizie e thread social correlati

I salmoni drogati con la cocaina mostrano comportamenti anomali: “Fiumi e laghi pieni a causa del consumo umano”In molte acque dolci, come fiumi e laghi, sono state rilevate elevate concentrazioni di cocaina e dei suoi metaboliti.

Musica vera o finta? Spotify introduce la spunta contro le canzoni create con l’IASpotify ha deciso di introdurre un'etichetta visibile accanto alle canzoni create con l'intelligenza artificiale, per distinguere i brani generati...

Temi più discussi: Umano contro IA? Gli studi mostrano che la vera forza è la sinergia; Cosa succede al nostro modo di interagire con gli altri quando ci abituiamo a dialogare con un chatbot di Intelligenza Artificiale che ci asseconda costantemente?; Pubblicato un nuovo studio del Celam; Intelligenza artificiale e mondo educativo, i tre principi di Papa Prevost.

Sono intervenuto al convegno Come l’IA ridefinisce l’ecosistema operativo militare? promosso da The Skill Group presso il Centro Studi Americani. Il mondo sta cambiando con l’intelligenza artificiale ed è importante che ci sia sempre un elemento umano ne x.com

Umano contro IA? Gli studi mostrano che la vera forza è la sinergiaP rima o poi l’IA sostituirà gli esseri umani in questo lavoro. È una frase che ricorre come se fosse un destino già scritto, non solo per noi GenZ ma per chiunque si trovi nel mercato lavorativo, ... ecodibergamo.it

Contro il logorio dell'intelligenza modernaL’Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale (IDSIA USI-SUPSI) di Lugano è oggi uno dei centri di ricerca più importanti al mondo nel suo campo. Il suo direttore Andrea Emilio Rizzoli ... cdt.ch