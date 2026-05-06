Ultimissime Juve LIVE | incontro per Lewandowski Ndicka idea per la difesa

Oggi, nel mondo della Juventus, si sono susseguite diverse novità. La società ha organizzato un incontro con il rappresentante di Lewandowski, mentre si continua a valutare l’ipotesi Ndicka come possibile rinforzo per la difesa. In tempo reale, vengono aggiornate le ultime notizie riguardanti le attività e le decisioni della squadra. Le notizie del giorno sono state riportate dalla redazione di JuventusNews24.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 6 maggio 2026. Lewandowski alla Juventus, incontro con il procuratore del polacco: come è andato e le possibili mosse dei bianconeri. Ore 20:30 – Lewandowski alla Juventus, nelle scorse ore c’è stato un incontro fra l’agente del polacco e i bianconeri. Ecco cosa è successo nel vertice Ndicka Juve, Comolli pensa a questo scambio con la Roma.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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