Ultimissime Juve LIVE | spunta l’idea Greenwood per l’attacco novità su Bernardo Silva
Nelle ultime ore si sono susseguite alcune novità nel mercato della Juventus. Si parla di un possibile interesse per un attaccante, con l’ipotesi di ingaggiarlo nelle prossime settimane. Contestualmente, ci sono aggiornamenti riguardo a una trattativa con un centrocampista portoghese, Bernardo Silva. La società bianconera continua a monitorare diverse opzioni per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 29 aprile 2026. Greenwood Juventus, sorpresa per l’attacco: possibile ritorno di fiamma per l’inglese del Marsiglia! Tutti i dettagli. Ore 9.45 – Greenwood Juventus, la dirigenza punta il forte esterno del Marsiglia per la prossima estate: servono determinate condizioni per chiudere l’affare Bernardo Silva Juve, obbligo Champions: col quarto posto l’affare può davvero andare in porto! Cifre e dettagli del possibile colpo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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