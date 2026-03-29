Calciomercato Inter LIVE | suggestione Pellegrini a zero intreccio Kone-Carlos Augusto

Nel calciomercato dell'Inter si susseguono diverse trattative, con voci su un possibile ingaggio a parametro zero di Pellegrini e un possibile scambio tra Kone e Carlos Augusto. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti continui su incontri, indiscrezioni e affari conclusi, offrendo un quadro delle operazioni in corso e delle trattative ancora in fase di sviluppo.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – DOMENICA 29 MARZO Mercato Inter, sondaggio per Pellegrini a parametro zero: le ultime e cosa filtra sulla volontà del centrocampista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: suggestione Pellegrini a zero, intreccio Kone-Carlos Augusto Articoli correlati Calciomercato Inter, pista Kone sempre più calda: spunta l’intreccio con Carlos Augusto. E c’è una deadlinedi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, i nerazzurri puntano con forza su Manu Kone della Roma per il centrocampo: intreccio con Carlos Augusto... Calciomercato Inter LIVE: Frattesi la chiave per Kone, Carlos Augusto frena sul rinnovo coi nerazzurridi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Una raccolta di contenuti su Calciomercato Inter Temi più discussi: LA GAZZETTA | Calciomercato, l’Inter prepara l’assalto a Koné: ecco l’offerta; Calciomercato Inter-Roma, Frattesi chiave per Koné: intreccio decisivo tra Milano e Trigoria; Inter, bomba di mercato: nel mirino Nico Williams, ma serve una cessione importante; Bastoni-Barcellona e Buongiorno-Inter? Napoli su tre difensori, suggestione Casemiro. Calciomercato Inter, svolta improvvisa grazie a SalahIl mercato dell'Inter vive una svolta improvvisa grazie a Salah. Addio al Liverpool per l'Al Ittihad, che può così liberare Diaby per Chivu ... interlive.it Calciomercato Inter news | Darmian, De Vrij e Acerbi ai saluti: rivoluzione in difesa! (oggi 25 marzo 2026)Calciomercato Inter news oggi mercoledì 25 marzo 2026: tre veterani come Matteo Darmian, Stefan De Vrij e Francesco Acerbi sono al passo d’addio. ilsussidiario.net Prove generali in vista della prossima stagione… #Vicario a cena con il gruppo Inter della Nazionale + Locatelli È l’uomo giusto per la porta nerazzurra #calciomercato #inter #SerieA - facebook.com facebook Dove porterà la sua esperienza #Darmian #inter #calciomercato #SerieA x.com