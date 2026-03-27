Calciomercato Inter LIVE | Frattesi la chiave per Kone Carlos Augusto frena sul rinnovo coi nerazzurri

Sul calciomercato dell'Inter si susseguono aggiornamenti in tempo reale, con il club impegnato in trattative per rafforzare la rosa. Tra le operazioni più discusse ci sono il trasferimento di Frattesi, considerato un elemento chiave per le strategie future, e il rinnovo di Carlos Augusto che al momento sembra essere in stand-by. Sono in corso incontri e trattative che coinvolgono vari giocatori e agenti.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – VENERDI’ 27 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Frattesi la chiave per Kone, Carlos Augusto frena sul rinnovo coi nerazzurri Articoli correlati Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: novità sul futuro di Frattesi e Dumfries, Carlos Augusto si ferma Calciomercato Inter, Bisseck e Carlos Augusto verso il rinnovo. La situazioneColpi di calciomercato low cost, si sono fatti spazio nelle ultime stagioni a suon di ottime prestazioni: ora l’Inter intende blindare Yann Bisseck e... Contenuti utili per approfondire Calciomercato Inter Temi più discussi: Inter, e se fosse Frattesi la chiave per arrivare a Konè? La strategia di Marotta; Inter, a centrocampo cambia tutto: torna Stankovic, Frattesi tra Roma e Napoli; Inter alza il pressing per Andrey Santos: la situazione e il progetto di Chivu. Kessie? Chiede…; Inter, la lista di mercato della prossima stagione: da Perrone a Ostigard, chi piace ai nerazzurri. Calciomercato Lazio | L'Inter vuole Koné: Frattesi può andare alla RomaCALCIOMERCATO LAZIO - Davide Frattesi è stato il sogno di una notte di fine gennaio. La Lazio ha provato a portarlo nella Capitale nei giorni conclusivi della finestra invernale ... lalaziosiamonoi.it Inter, Koné torna di moda: Frattesi può sbloccare l'affareIl nome di Manu Koné torna di moda per l'Inter dopo il forte interessamento della scorsa estate da parte del club nerazzurro per il centrocampista francese. Calciomercato Inter, nuovo assalto a Koné L ... fantacalcio.it L’asse Milano-Roma torna caldo sul calciomercato. L’Inter studia il colpo a centrocampo e rimette nel mirino Manu Koné. Per i giallorossi torna di moda Frattesi... #ASRoma #RomanewsEU #Calciomercato - facebook.com facebook Dove porterà la sua esperienza #Darmian #inter #calciomercato #SerieA x.com