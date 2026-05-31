Su Disney+ a giugno 2026 arrivano nuove uscite e aggiornamenti. Tra le novità, sono stati aggiunti film e serie originali, con alcuni titoli che hanno fatto il loro debutto in anteprima. Sono stati aggiornati anche i cataloghi di contenuti già disponibili, includendo nuovi episodi e stagioni di programmi popolari. La piattaforma ha inoltre annunciato alcune uscite in esclusiva per i prossimi mesi.

Nel panorama globale delle piattaforme streaming non poteva mancare quella targata Disney. La media company di Burbank nell’ultimo decennio si è affermata come la major più consolidata, avendo aggiunto, ai Walt Disney Studios e Walt Disney Animation Studios, altre case di produzione cinematografiche quali 20th Century Fox, Marvel Studios, Lucasfilm Ltd. e Pixar (quest’ultima già dal 2006). Gran parte dell’enorme catalogo a disposizione della casa di Topolino ha trovato spazio, dal novembre 2019 in avanti, su Disney+, piattaforma on demand che propone nuove uscite originali, titoli storici e film e serie tv adatti al pubblico di ogni età, dai più piccoli agli adulti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Segui gli aggiornamenti su Disney Plus.

© Cinemaserietv.it - Ultime uscite e novità su Disney+ (giugno 2026)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LE SERIE TV PIÙ ATTESE DEL 2026

Notizie e thread social correlati

Ultime uscite e novità su Disney+ (aprile 2026)A partire da aprile 2026, Disney+ ha introdotto nuove uscite e aggiornamenti nel suo catalogo.

Ultime uscite e novità su Disney+ (maggio 2026)A maggio 2026, Disney+ ha annunciato nuove uscite e aggiornamenti sulla sua piattaforma.

Temi più discussi: I consigliati per l'estate 2026: lo speciale con oltre 300 novità; 30 serie tv da guardare su Prime Video – Le novità di giugno 2026; Eneba: le ultime uscite e altre offerte XBOX; Netflix a giugno 2026: Avatar, Rocky, Creed, Jennifer Lopez… le novità da vedere.

Tardelli: Poca credibilità nelle figure dirigenziali che guidano il club, la squadra. Non sentono la passione e l’amore che dovrebbero avere per la maglia bianconera. Spalletti? Buon lavoro, a prescindere dalle ultime brutte uscite costate la Champions x.com

Alcune buone notizie riguardo alle ultime uscite! reddit

Quali sono le prossime uscite di carte Pokemon in edicola?Ad aprile in edicola sono uscite le bustine di Pokemon Megaevoluzione Equilibrio Perfetto oltre al box di bustine di Ascesa Eroica: cosa esce invece a maggio? Ecco le novità Pokemon in arrivo nelle ... everyeye.it

Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Giugno 2026: le serie e i film da non perdereNetflix, tutte le uscite e novità del mese di Giugno 2026: le serie e i film da non perdere. Attesa per 'Storia della mia famiglia 2'. superguidatv.it