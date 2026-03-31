Ultime uscite e novità su Disney+ aprile 2026

A partire da aprile 2026, Disney+ ha introdotto nuove uscite e aggiornamenti nel suo catalogo. La piattaforma di streaming ha aggiunto diversi titoli, tra film e serie, e ha aggiornato le sezioni dedicate ai contenuti più recenti. Queste novità sono state rese disponibili agli abbonati in tutto il mondo, con particolare attenzione alle produzioni originali e ai classici rivisitati.

Nel panorama globale delle piattaforme streaming non poteva mancare quella targata Disney. La media company di Burbank nell’ultimo decennio si è affermata come la major più consolidata, avendo aggiunto, ai Walt Disney Studios e Walt Disney Animation Studios, altre case di produzione cinematografiche quali 20th Century Fox, Marvel Studios, Lucasfilm Ltd. e Pixar (quest’ultima già dal 2006). Gran parte dell’enorme catalogo a disposizione della casa di Topolino ha trovato spazio, dal novembre 2019 in avanti, su Disney+, piattaforma on demand che propone nuove uscite originali, titoli storici e film e serie tv adatti al pubblico di ogni età, dai più piccoli agli adulti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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