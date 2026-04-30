Ultime uscite e novità su Disney+ maggio 2026

Da cinemaserietv.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A maggio 2026, Disney+ ha annunciato nuove uscite e aggiornamenti sulla sua piattaforma. La società ha reso disponibili diversi titoli originali e contenuti aggiornati, ampliando il catalogo disponibile agli abbonati. Tra le novità figurano serie e film, alcuni dei quali sono stati pubblicati in anteprima mondiale. La piattaforma ha anche aggiornato le sezioni dedicate ai contenuti per bambini e famiglie, con nuove aggiunte e miglioramenti all’interfaccia utente.

Nel panorama globale delle piattaforme streaming non poteva mancare quella targata Disney. La media company di Burbank nell’ultimo decennio si è affermata come la major più consolidata, avendo aggiunto, ai Walt Disney Studios e Walt Disney Animation Studios, altre case di produzione cinematografiche quali 20th Century Fox, Marvel Studios, Lucasfilm Ltd. e Pixar (quest’ultima già dal 2006). Gran parte dell’enorme catalogo a disposizione della casa di Topolino ha trovato spazio, dal novembre 2019 in avanti, su Disney+, piattaforma on demand che propone nuove uscite originali, titoli storici e film e serie tv adatti al pubblico di ogni età, dai più piccoli agli adulti.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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