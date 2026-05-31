Uliveto Terme | sport e marcia per sostenere la ricerca SMC1A
A Uliveto Terme si è svolta una manifestazione con attività sportive e marce per sostenere la ricerca sulla SMC1A. Sono stati organizzati diversi percorsi podistici per i partecipanti. È possibile prenotare un tavolo per la cena solidale, anche tramite contatti specifici. La giornata ha coinvolto atleti e cittadini in iniziative finalizzate alla raccolta fondi e alla sensibilizzazione sulla malattia.
? Punti chiave Quali percorsi podistici sono stati preparati per i partecipanti?. Come si può prenotare un tavolo per la cena solidale?. Chi sono i referenti per le iscrizioni alla marcia?. Quanto costa partecipare alla serata con il menù completo?.? In Breve Sabato 6 giugno ore 17 partenza marcia da piazza Sandro Pertini. Percorsi podistici da 4, 7 o 12 km con quote 3 o 4 euro. Cena Giro Pizza alla Casa del Popolo dalle ore 20:30 con menu 16 o 20 euro. Contatti per iscrizioni Marco al 339 155 3877 e Stefano al 331 3707965. Uliveto Terme si prepara a una giornata di sport e solidarietà per sostenere la ricerca sulla mutazione SMC1A. Il prossimo sabato 6 giugno la frazione di Uliveto Terme si trasformerà in un grande centro di aggregazione sociale per sostenere la piccola Letizia e l’impegno scientifico dell’associazione SMC1A Italia ODV. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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