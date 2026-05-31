Uliveto Terme | sport e marcia per sostenere la ricerca SMC1A

Notizia in breve

A Uliveto Terme si è svolta una manifestazione con attività sportive e marce per sostenere la ricerca sulla SMC1A. Sono stati organizzati diversi percorsi podistici per i partecipanti. È possibile prenotare un tavolo per la cena solidale, anche tramite contatti specifici. La giornata ha coinvolto atleti e cittadini in iniziative finalizzate alla raccolta fondi e alla sensibilizzazione sulla malattia.