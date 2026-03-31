Ecco come si può sostenere la ricerca sanitaria

Il 5x1000 è una possibilità offerta ai contribuenti di destinare una parte delle proprie tasse alla ricerca sanitaria, senza richiedere spese extra. Questa scelta permette di finanziare studi e progetti nel settore medico, contribuendo alla ricerca senza obblighi di pagamento diretti. La procedura consiste nella indicazione della destinazione nella dichiarazione dei redditi, senza alcun esborso supplementare.

Destinare il 5x1000 alla ricerca sanitaria rappresenta una scelta concreta con cui i contribuenti possono sostenere il progresso medico senza alcun costo aggiuntivo. La normativa italiana prevede infatti la possibilità di devolvere una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a finalità di interesse sociale, tra cui rientra a pieno titolo la ricerca in ambito sanitario. Le modalità di accesso al contributo e l’individuazione degli enti beneficiari sono stabilite dal DPCM 23 luglio 2020, che definisce criteri e categorie ammesse. Possono partecipare al riparto gli enti già destinatari di finanziamenti pubblici per la ricerca sanitaria, le... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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