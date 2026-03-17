il cabaret per sostenere la ricerca

“Sissi sorride e aiuta”. Questo il claim della settima edizione dello spettacolo benefico organizzato dall’ associazione Sissi (in memoria di Maria Silvia Allegri, scomparsa nel 2016 per malattia oncologica). Ogni anno l’associazione organizza uno show tra musica e cabaret per supportare le strutture sanitarie del territorio. Appuntamento sabato alle 20.45 al Teatro Villoresi per una serata di divertimento con Max Cavallari (foto), Max Pieriboni, Le Sorgelle e Francesco Rizzuto, artisti di Zelig e Colorado. Info e prenotazioni al 3474762095. Posto unico 20 euro. L’intero ricavato della serata, patrocinata dal Comune di Monza e sostenuta da diverse realtà del territorio, rinnoverà la borsa di studio (valore 20mila euro) attivata lo scorso anno per la ricerca e la cura dei tumori di genere al San Gerado. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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