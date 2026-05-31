Un'intercettazione telefonica ha portato i pm a sospettare le intenzioni di Ulas Demir, manager coinvolto in un’indagine. Durante la chiamata, Demir avrebbe suggerito a qualcuno che sarebbe stato preferibile che si recasse in Turchia per ferie. L'uomo è stato fermato all’aeroporto di Orio al Serio mentre tentava di partire con la famiglia. La conversazione è considerata un elemento chiave per le indagini in corso.

Milano, 31 maggio 2026 – Questa conversazione telefonica, per gli investigatori, manifesta con evidenza quali fossero le volontà di Ulas Demir, il manager Caddell fermato a Orio al Serio mentre stava per imbarcarsi su un volo per la Turchia insieme alla famiglia. Demir, 46 anni, che ha ricoperto diversi ruoli di supervisione e project management nel colosso edile statunitense, secondo i pm era intenzionato a fuggire, dopo aver ricevuto notizia di essere finito sotto accusa nell’inchiesta riguardante il presunto caporalato all’interno del cantiere per la realizzazione del nuovo consolato Usa in piazzale Accursio. La chiamata. Il 29 maggio Demir parlava con il suo interlocutore, secondo gli inquirenti un superiore, che gli diceva " Fra Zafer dice che se vieni per ferie sarebbe meglio ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ulas Demir, la telefonata che ha insospettito i pm: “Se vieni per ferie sarebbe meglio”

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