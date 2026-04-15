Arda Guler da record! Il suo gol è il più veloce segnato dal Real Madrid in una partita di Champions League | il dato

Durante una recente partita di Champions League, un giocatore del Real Madrid ha segnato il gol più veloce mai realizzato nella storia del club in questa competizione. Si tratta di un giovane calciatore turco, il cui nome è stato associato a questa prestazione eccezionale. La rete è arrivata in un minuto di gioco, superando il precedente record stabilito in precedenza dal club. La statistica è stata ufficialmente riconosciuta dall'organismo competente.

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