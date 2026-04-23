La Corte d’Appello di Milano ha deciso di assolvere con formula piena due imputati coinvolti in un procedimento per presunta violenza sessuale di gruppo. La sentenza ha annullato le condanne di primo grado e ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per confermare le accuse. La decisione riguarda Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, che erano stati condannati in precedenza.

La Corte d’Appello di Milano, ribaltando le condanne di primo grado, ha assolto con formula piena i due giovani calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, che erano accusati assieme a tre loro amici (anche loro assolti oggi) di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense. La ragazza aveva revocato la costituzione di parte civile in quanto risarcita. Secondo l’indagine, il presunto stupro di gruppo risaliva alla notte tra il 26 e il 27 marzo 2022. Accuse cancellate in secondo grado.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La Corte d'Appello ribalta tutto, Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti: non ci fu violenza sessuale di gruppo

Notizie correlate

Violenza sessuale di gruppo, Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti in Appello “perché il fatto non sussiste”Milano, 23 aprile 2026 – Colpo di scena in tribunale a Milano, la Corte d'Appello ha ribaltato le condanne di primo grado e ha assolto con formula...

Milano, Lucarelli jr e Apolloni assolti in appello da accuse violenza sessualeLa Corte d’appello di Milano ha assolto i calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli, e Federico...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Violenza sessuale di gruppo, Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti in Appello perché il fatto non sussisteI due giovani calciatori in primo grado erano stati condannati, insieme a tre loro amici, per la presunta violenza su una studentessa statunitense nel marzo 2022. A margine del verdetto il padre di Lu ... ilgiorno.it

La Corte d'Appello ribalta tutto, Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti: non ci fu violenza sessuale di gruppoVerdetto ribaltato a Milano per i cinque giovani coinvolti nei presunti abusi del 2022. La studentessa statunitense aveva già revocato la costituzione di parte civile ... gazzettadelsud.it