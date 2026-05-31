Ucraina quasi mille attacchi in un giorno su Zaporizhzhia | 2 morti e 7 feriti

Da lapresse.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle ultime 24 ore, la regione di Zaporizhzhia ha subito 976 attacchi da parte delle forze russe, colpendo 55 insediamenti. Durante i raid, sono state uccise due persone e altre sette sono rimaste ferite. L’attacco ha interessato sia il capoluogo regionale sia le aree circostanti. Non sono stati forniti dettagli sui danni materiali o sulle modalità degli attacchi. La situazione continua a essere caratterizzata da un elevato numero di episodi di violenza.

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Nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno condotto 976 attacchi contro 55 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, causando due morti e sette feriti nei raid contro il capoluogo regionale e le aree circostanti. È quanto riferisce Ukrinform che riporta quanto scritto sui social da Ivan Fedorov, capo dell’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia. Gli attacchi hanno incluso 35 raid aerei, 675 attacchi con droni, sei attacchi con lanciarazzi multipli (MLRS) e 260 bombardamenti di artiglieria contro comunità e insediamenti in tutta la regione. Le autorità hanno ricevuto 92 segnalazioni di danni a infrastrutture, edifici residenziali e veicoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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