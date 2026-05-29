Un attacco russo a Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina, ha provocato danni e feriti. Tre persone sono rimaste ferite durante l’evento. Non sono stati comunicati dettagli sui danni materiali o sulle circostanze dell’attacco. La situazione di sicurezza nella città resta tesa, con escalation di scontri nella regione. Nessuna informazione sulla presenza di vittime o danni specifici è stata resa nota.

Tre persone sono rimaste ferite in un attacco russo contro la città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina. Lo ha riferito il Servizio statale di emergenza ucraino. Tra i feriti c’è anche un’anziana donna. L’attacco ha inoltre provocato danni a edifici residenziali e automobili. Secondo l’Aeronautica militare ucraina, nella notte le forze russe hanno lanciato 232 droni contro diverse regioni del Paese. Di questi, 217 sarebbero stati intercettati dalle difese aeree ucraine. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: danni e feriti

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