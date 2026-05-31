Crosetto frena su ingresso di Kiev nell' Ue | Difficile rischierebbe di causare grave crisi nel settore agricolo europeo

Notizia in breve

Il ministro della Difesa ha dichiarato che l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea sarebbe difficile e potrebbe provocare una grave crisi nel settore agricolo europeo. Ha sottolineato che questa possibilità non è attualmente realistica, evidenziando i rischi per l’economia agricola dei paesi membri. Non sono state fornite tempistiche o dettagli su eventuali processi di adesione, ma si è espresso in modo prudente rispetto a questa ipotesi.