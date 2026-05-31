Crosetto frena su ingresso di Kiev nell' Ue | Difficile rischierebbe di causare grave crisi nel settore agricolo europeo
Il ministro della Difesa ha dichiarato che l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea sarebbe difficile e potrebbe provocare una grave crisi nel settore agricolo europeo. Ha sottolineato che questa possibilità non è attualmente realistica, evidenziando i rischi per l’economia agricola dei paesi membri. Non sono state fornite tempistiche o dettagli su eventuali processi di adesione, ma si è espresso in modo prudente rispetto a questa ipotesi.
Il ministro della Difesa rallenta l'ipotesi di un ingresso dell'Ucraina nel blocco europeo, proponendo un'alternativa "a tregua e pace raggiunte": istituire un "sistema allargato di protezione" che superi i confini dei 27 Paesi membri e che inclusa, appunto, anche l'Ucraina L'ingresso dell'Uc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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