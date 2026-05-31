Crosetto | L’Ucraina nell’Ue? Tutti sanno che è molto difficile

Guido Crosetto ha affermato che l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea è molto difficile e che tutti ne sono consapevoli. Il ministro ha inoltre dichiarato di non riconoscersi nell’etichetta di “ministro della Guerra”, senza fornire ulteriori dettagli. La sua posizione si concentra sulla complessità del processo di adesione del paese all’UE, sottolineando la difficoltà di questa prospettiva.

Guido Crosetto non si riconosce nell’etichetta di «ministro della Guerra». Se potesse cambiare una definizione, spiega in una lunga intervista al Corriere della Sera con Paola Di Caro, preferirebbe parlare di «ministero della difesa della Pace», perché «pensare alla propria sicurezza, a come potersi difendere, a come costruire una deterrenza, è l’unico modo per far vivere noi e i nostri figli in pace». Un concetto che, a suo giudizio, non tutti sono disposti ad accettare. «Peccato che alcuni, per interessi politici e immediati o per semplice demagogia, non lo riconoscano». Il ministro della Difesa distingue tra «pezzi di opposizione ragionevoli e seri» e chi invece «non capisce o non vuole capire». 🔗 Leggi su Open.online

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