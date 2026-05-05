Distribuzione automatica in Fiera la nuova frontiera del vending europeo | al debutto Venditalia

Da mercoledì a venerdì si svolge a Rimini Venditalia, la principale fiera europea dedicata alla distribuzione automatica. L’evento riunisce aziende e operatori del settore per presentare le ultime novità e tecnologie nel campo del vending. La manifestazione rappresenta un appuntamento di riferimento per il comparto, attirando numerosi professionisti italiani e internazionali.

Da mercoledì a venerdì, alla fiera di Rimini, si tiene Venditalia, l’evento leader europeo per il settore della distribuzione automatica. Il 2026 segna l’inizio della collaborazione tra l’associazione di categoria Confida e Italian Exhibition Group, quali organizzatori della fiera. Una sinergia.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Gli asset invisibili dell’aerospazio europeo. Ecco la nuova frontiera della sovranità industrialeNelle filiere aerospaziali europee esiste una categoria di imprese che raramente occupa il centro del dibattito pubblico, ma che determina in modo... Leggi anche: Svelata la livrea 2026 del Beddini Racing Ducati Corse Factory MX2: Desmo250 MX pronte al debutto tra Mondiale ed Europeo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ernesto Piloni, Venditalia: Italia mantiene un ruolo centrale e di leadership nel panorama europeo della distribuzione automatica; Venditalia 2026, Maniva presenta la sua proposta per la distribuzione automatica; FAS International a Venditalia 2026: la nuova era del vending tecnologico; Innovazione e Intelligenza artificiale a Venditalia di Rimini. Debutto a Rimini per Venditalia, fiera della distribuzione automaticaDa mercoledì 5 a venerdì 7 maggio alla fiera di Rimini si tiene Venditalia, l’evento leader europeo per il settore della distribuzione automatica. Il 2026 segna l’inizio della collaborazione tra ... msn.com Alla Fiera di Rimini al via Venditalia 2026: il grande evento europeo del vendingOltre 300 brand e 40% di espositori esteri per la fiera della distribuzione automatica, nuova collaborazione tra Confida e Italian Exhibition Group ... altarimini.it CRONACA PER L'IMPRESA - Acqua Maniva pH8 presenta a Venditalia soluzioni per distribuzione automatica tra PET alleggerito e brick Smile-Box da 0,5 litri - facebook.com facebook