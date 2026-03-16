Ederson ritrova il campo e l’Atalanta ritrova se stessa | come il suo rientro può trasformare il finale di stagione

L'Atalanta ha riavuto Ederson in campo, un ritorno che ha portato un nuovo slancio alla squadra. La sua presenza ha migliorato il ritmo e la distribuzione del gioco, offrendo nuove soluzioni in fase offensiva e difensiva. Con il suo rientro, i nerazzurri sembrano aver ritrovato compattezza e determinazione, elementi fondamentali per affrontare le prossime sfide di campionato.

Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime Vlasic trascina il Torino: numeri da leader e tre giocate chiave nel poker granata al Parma! Che numeri per il granata Banda, dimesso dal Cardarelli di Napoli, corre a Lecce e arriva in tempo per la nascita della sua prima figlia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ederson ritrova il campo e l’Atalanta ritrova se stessa: come il suo rientro può trasformare il finale di stagione Articoli correlati L’Atalanta ritrova il suo perno: Ederson verso il recupero contro l’Inter. Si studia l’idea Pasalic trequartistaBergamo, 12 marzo 2026 – L’Atalanta sabato nella sfida tutta nerazzurra contro l’Inter potrebbe riavere dal primo minuto Ederson, il perno tattico... Atalanta Inter, Djimsiti verso il rientro: Palladino ritrova pezzi in vista della sfidadi Redazione Inter News 24Atalanta Inter si avvicina e a Zingonia cresce l’attenzione sulle condizioni degli infortunati: Palladino valuta il... Approfondimenti e contenuti su Ederson ritrova Temi più discussi: Atalanta, Ederson verso il rientro: sabato contro l’Inter potrebbe essere convocato; Ederson recupera per Inter-Atalanta? Le condizioni del centrocampista brasiliano; Inter-Atalanta, Palladino ritrova Ederson? Oggi test decisivo. Raspadori e De Ketelaere…; Bergamaschi contro il tabù. Palladino ritrova Ederson. Atalanta di nuovo al completo, oggi torna anche Raspadori. Ed Ederson ironizza sui socialCon il ritorno in allenamento dell’ex Atlético Madrid e Napoli, Palladino avrà tutta la rosa a disposizione (anche se a Monaco sarà squalificato Musah). Il centrocampista brasiliano scherza: Tornato ... bergamonews.it Bergamaschi contro il tabù. Palladino ritrova EdersonAffronta al Meazza un avversario con cui è rimasto a secco nove volte di fila. I bergamaschi devono fare risultato per non perdere il treno europeo. ilgiorno.it «Palladino può sorridere. » Il tecnico ritrova finalmente Ederson, che torna tra i disponibili dopo un mese di stop. Il centrocampista brasiliano, fermo da tempo, aveva giocato l’ultima volta in Champions League contro il Dortmund. Adesso la sua presenza sarà - facebook.com facebook Qui Atalanta - #Palladino ritrova #Ederson, partirà dalla panchina. Torna dal primo minuto #Scalvini x.com