L'Ucraina ribadisce che la libertà ha un costo e sottolinea l'importanza di dimostrare il sostegno internazionale alla propria sovranità. La questione riguarda la difesa dell’identità, dei valori e dei confini nazionali, evidenziando come l’ambiguità da parte dell’Unione Europea nei confronti di Mosca non sia più accettabile. La richiesta si focalizza sulla necessità di supporto concreto da parte di chi condivide gli stessi principi.

La libertà non è gratis. Dimostrare al mondo di voler difendere la propria identità, i valori comuni, le radici giudaico-cristiane, i confini e che chi sta dalla nostra parte ha il nostro sostegno è divenuto più urgente che mai. Altrimenti conviene scegliere la strada svizzera della neutralità dichiarata, ma senza restare ambigui e autodistruggerci. L'Unione europea e, in parte, anche la Nato ormai sembrano dei centri sociali per anziani. L'ambiguità o il disinteresse riguardo alla fine della guerra in Ucraina, poi l'immobilismo sull'Iran e oggi, dopo il drone in Romania, non possono che distruggere la nostra credibilità e qualsiasi idea di deterrenza tra superpotenze nucleari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina, la libertà non è mai gratis e l'ambiguità della Ue con Putin non è più ammissibile

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