Durante una cerimonia ufficiale, il presidente russo ha affermato di essere disponibile a discutere con l’Unione Europea sulla guerra in Ucraina. Questa dichiarazione arriva dopo che in passato le posizioni tra Mosca e l’Europa si sono spesso scontrate. Da parte russa, ci sono due possibili scenari: uno che prevede negoziati, l’altro che mantiene la linea di non coinvolgimento diretto. La dichiarazione ha suscitato reazioni da parte di diversi attori internazionali.

Sono due le opzioni possibili a seguito dell’inaspettata (o forse no) apertura di Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina: durante la parata nazionale, in tono sempre più minore, ha detto che sarebbe pronto a negoziare con l’Europa. Parole che non sono proprio una primizia, dal momento che le ha ripetute ciclicamente nel corso dell’ultimo quadriennio, ma che oggi assumono un significato diverso. Intanto perché le condizioni dell’esercito russo non sono quelle del giorno dell’invasione dell’Ucraina e, in secondo luogo, perché la partita è geopoliticamente intrecciata ad altri elementi tutti interconnessi, come la sua flotta ombra, le voci sul possibile colpo di stato in atto in Russia, il blocco di Hormuz, le decisioni di Donald Trump, le sue retromarce e le reazioni dei Paesi coinvolti: come appunto gli stati membri dell’Ue.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ucraina, Putin vuole scegliersi l’arbitro per i colloqui con l’Ue

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