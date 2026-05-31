Il sistema di difesa europeo del futuro si basa sulla creazione di un “metaverso” digitale, una piattaforma virtuale che integra diverse componenti militari e tecnologiche. Questa iniziativa mira a sviluppare ambienti di addestramento, pianificazione e simulazione condivisi tra gli Stati membri. Il progetto prevede l’utilizzo di tecnologie avanzate come realtà virtuale e intelligenza artificiale per migliorare le capacità operative e la cooperazione tra le forze militari europee. La piattaforma sarà accessibile a tutti i paesi coinvolti nel sistema di difesa comune.

Milano – Come si progetta il sistema di difesa europeo del futuro? La risposta passa anche dal cosiddetto gemello digitale (digital twin), cioè l’utilizzo di modelli virtuali che permettono di simulare il comportamento di aerei, l’esito di missioni o il funzionamento di sistemi militari prima ancora che vengano realizzati o utilizzati. È una delle tecnologie chiave su cui punta Dart (Digital architecture framework for Sos readiness and digital twin integration), progetto finanziato dall’European defence fund (il fondo europeo per la difesa) con una dotazione di circa 28 milioni di euro e una durata di tre anni. Obiettivo: favorire la nascita di un ecosistema continentale della difesa più integrato e meno dipendente da tecnologie sviluppate fuori dall’Unione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Txt comanda la missione digitale, il “metaverso” della difesa europea

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