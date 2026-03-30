L’allenatore della Reggiana ha sottolineato l’importanza di migliorare la fase difensiva, evidenziando che la squadra ha subito troppi gol nelle ultime partite. Ha anche menzionato la necessità di lavorare sull’attacco, ritenuto finora il più sterile della serie B. L’obiettivo principale è trovare un equilibrio tra le due fasi, per migliorare le prestazioni complessive della squadra.

"La priorità è registrare la difesa perché ultimamente questa squadra ha preso troppi gol". Ineccepibile la considerazione di Pierpaolo Bisoli nel giorno della presentazione (49 incassati), ma se la Reggiana adesso si trova in questa situazione lo si deve (anche) ad un attacco che è letteralmente crollato sotto la gestione di Lorenzo Rubinacci. Pochissime le occasioni create, macroscopici gli errori dei centravanti (su tutti quelli di Novakovich nei primi minuti a Bari e nel primo tempo a Chiavari) e il risultato è che adesso i granata sono diventati il collettivo più sterile della Serie B. Appena 30 reti realizzate in 32 partite, dato da condividere con il Bari che però – grazie soprattutto a Rao e Moncini – ultimamente si è un po’ risollevato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Reggiana, la doppia missione di mister Bisoli. Registrare difesa e attacco (il più sterile della B)

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