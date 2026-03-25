A Firenze è iniziato un corso gratuito rivolto a chi desidera specializzarsi nello sviluppo di software legato al settore turistico e alla promozione del patrimonio culturale. Il percorso mira a fornire competenze tecniche specifiche per lavorare nel campo del turismo digitale, includendo tematiche come il metaverso e la valorizzazione dei beni culturali. La formazione si rivolge a giovani e professionisti interessati a questo settore.

A Firenze prende avvio un nuovo percorso di formazione tecnica pensato per chi vuole lavorare nello sviluppo software applicato al turismo e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Si tratta del corso IFTS “META.DIGIT 1.0: Metaverso e Digitalizzazione del Settore Cultura e Turismo”, un’iniziativa che punta a creare figure professionali capaci di muoversi tra competenze ICT e innovazione nei servizi culturali. Il corso è totalmente gratuito perché finanziato con risorse FSE+ Toscana 2021-2027, ed è realizzato nell’ambito del progetto Giovanisì. I posti disponibili sono massimo 20. Superato l’esame finale, i partecipanti ottengono due... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - A Firenze un corso gratuito forma gli sviluppatori del turismo digitale, tra metaverso e beni culturali

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