Kevin De Bruyne ha commentato la partenza di Antonio Conte dall’allenatore della squadra, affermando di essere felice che abbia lasciato il suo ruolo. La dichiarazione non è stata accompagnata da parole di cortesia o di saluto, ma si è limitata a esprimere un’opinione negativa sulla separazione dall’ex tecnico. La frase è stata rilasciata senza ulteriori dettagli o commenti.

Non proprio un saluto accorato, né tantomento di circostanza. Anzi. Kevin De Bruyne non le manda a dire al suo ormai ex allenatore, Antonio Conte. Ai microfoni del portale belga nieuwsblad.be, l’ex Manchester City non sembra per niente soddisfatto del suo primo anno in azzurro. Il motivo? Lo scarso feeling con il tecnico salentino: “Se sono contento che vada via? Sì, per me non doveva restare. Quest’anno ho capito quanto sia fondamentale per me il tipo di calcio che si gioca in una squadra. Deve essere anche divertente e questo aspetto un po’ mi è mancato. L’anno scorso erano state fatte certe promesse sullo stile di gioco che però sono state disattese ed è un vero peccato”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - De Brunye : ” Conte ? Felice che sia andato via !”

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